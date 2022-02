Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl von Hühnern und Laufenten

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven-Lüdingworth. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15.02.2022 auf 16.02.2022) wurden von einem Hofgelände im Osterende in Lüdingworth mehrere Hühner und Laufenten entwendet. Bei dem Gelände handelt es sich um einen älteren, nicht mehr bewirtschafteten Hof, welcher sich kurz vor einer scharfen Linkskurve in Fahrtrichtung Otterndorf befindet. Der oder die Täter müssen ein Fahrzeug zum Abtransport der Hühner und Enten benutzt haben. Das Fahrzeug stand hierbei vermutlich an der Straße oder auf dem kleinen Parkplatz in der Linkskurve. Zeugen, die verdächtige Personen oder ein auf dem Parkplatz abgestelltes Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Altenwalde (Telefon 04723 500360) oder der Polizei Cuxhaven (04721 5730) melden.

