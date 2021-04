Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0254 --Jugendlicher beleidigt Polizistin--

Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Am Winterhafen Zeit: 03.04.21, 18.30 Uhr

Im Rahmen von Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln beleidigte ein 16 Jahre alter Jugendlicher am Samstag in der Überseestadt eine Polizistin und leistete anschließend Widerstand bei der Feststellung seiner Personalien.

Ordnungsamt und Polizei überprüften mehrere Personen, die sich unter Missachtung des Mindestabstandes am Winterhafen aufhielten. Ein Jugendlicher bezeichnete eine Polizistin dabei als Nazi und flüchtete anschließend zu Fuß in einen Bus des ÖPNV. Bei der anschließenden Kontrolle leistete er Widerstand und bespuckte die Einsatzkräfte. Später fielen noch Worte wie, "ihr seid alle schwul" und "ich kann nicht atmen." Dem Jugendlichen musste eine Spuckschutzhaube aufgesetzt werden. Er wurde unter Anwendung von Zwang mit zur Wache genommen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Diese Einsätze bergen zunehmend auch Konfliktpotential. Die Polizisten sehen unterschiedlichen Erwartungen entgegen: Für die einen tragen diese Maßnahmen zum Infektionsschutz bei und andere sehen sie als Willkür an. Wegsehen ist für die Polizei keine Option. Polarisierungen oder Unmut durch Angriffe oder Beleidigungen auf einzelne Polizeibeamte helfen in diesen Situationen niemandem. Agieren Sie auch in den kommenden Wochen und mit Vernunft und Einsicht. Binden Sie nicht unnötig Polizeikräfte. Halten Sie Abstand zueinander und beachten Sie die Kontaktbeschränkungen. Schützen Sie Ihre Gesundheit und die der Menschen in Ihrer Umgebung.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell