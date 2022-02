Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Geestland

Cuxhaven (ots)

A27/Bremerhaven - Fahren unter Einfluss von Alkohol Am 20.02.2022, gegen 01:30 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen 51-Jährigen aus Hagen im Bremischen, an der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum, mit seinem VW Caddy. Hierbei ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert über 0,5 Promille. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet und dem 51-Jährigen die Weiterfahrt untersagt.

+++++

A27/Bremerhaven - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am 20.02.2022, gegen 01:45 Uhr, wurde, ebenfalls durch Beamte des Polizeikommissariats Geestland, ein weiterer Fahrzeugführer an der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum kontrolliert. Bei dem 29-Jährigen aus Achim, welcher mit einem BMW 7er-Reihe unterwegs war, ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

+++++

Diverse Verkehrsunfälle auf der A27 durch Hagelschauer

A27/Neuenwalde

Am 19.02.2022, gegen 06:25 Uhr, kam es zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Neuenwalde zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zunächst unbekannter LKW kollidierte, aufgrund hagelglatter Fahrbahn, mit der Seitenschutzplanke und entfernte sich anschließend unerlaubt. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei anschließend einen stark beschädigten LKW im Bereich Cuxhaven. Der 37-Jährige Fahrzeugführer konnte durch Polizeibeamte der Polizei Cuxhaven angetroffen werden. Dieser räumte die Verkehrsunfallflucht ein. An der Seitenschutzplanke sowie dem LKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5350,00 EUR. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

A27/Cuxhaven

Aufgrund hagelbedingter Glätte kam es im Bereich der A27 zu insgesamt vier weiteren Unfällen. Zwischen den Anschlussstellen Altenwalde und Nordholz geriet ein 33-jähriger Cuxhavener mit seinem Mercedes-Benz ins Schleudern, sodass dieser von der Fahrbahn abkam, eine Böschung hinab rutschte und in einem Graben zum Stehen kam. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden.

A27/Altenwalde

Drei weitere Unfälle ereigneten sich an der Anschlussstelle Altenwalde, Richtungsfahrbahn Cuxhaven. Hier geriet zunächst ein 21-jähriger Cuxhavener mit seinem VW ins Schleudern, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Eine nachfolgende 21-jährige Cuxhavenerin kam mit ihrem BMW im Abfahrtsbereich ebenfalls ins Schleudern und kollidiert mit dem auf dem Seitenstreifen stehenden PKW. Ein 21-Jähriger aus Bünde befuhr mit seinem BMW ebenfalls den Abfahrtsbereich, erschrak sich aufgrund der zuvor verunfallten PKW auf dem Seitenstreifen und kam hierbei auf der hagelglatten Fahrbahn ins Schleudern. Dabei kollidierte der 21-Jährige mit der Mittelschutzplanke. Auch bei diesen Unfällen wurde glücklicherweise niemand verletzt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden an den Fahrzeugen auf etwa 13.000 EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell