Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach vom 19.08.22- 21.08.22

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Mülheim-Kärlich, Industriestraße, 20.08.22, 11:30h

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagmorgen in der Industriestraße in Mülheim-Kärlich. Ein Mazda befuhr die Industriestraße aus Richtung Bauhaus kommend in Richtung real-Markt. An einen ortsansässigen Getränkehändler wollte der Mazda nach links auf dessen Gelände abbiegen und ordnete sich dazu ordnungsgemäß auf der dafür vorgesehenen Linksabbiegerspur ein. Ein auf dem Betriebsgelände befindlicher KIA wollte zur gleichen Zeit von dem Gelände auf die die Industriestraße nach rechts in Richtung Bauhaus abbiegen. Hierbei touchiert er den Mazda und setzte seine Fahrt in Richtung Bauhaus fort. Dies konnte von einem unabhängigen Zeugen beobachtet werden, welcher ebenfalls für den KIA eine Notbremsung einleiten musste, sich aber hierbei das amtliche Kennzeichen des KIA merken konnte. Nun wird gegen den Fahrer des KIA wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Plaidt, B256, 20.08.22, 21:05h

Verkehrsteilnehmer meldet eine schwarze Ziege, welche mit ihren beiden Zicklein am Straßenrand der B 256 von Plaidt in Richtung Andernach läuft. Vor Ort können zwei schwarze Schafe (Muttertier und Jungtier) angetroffen werden, welche bereits durch Verkehrsteilnehmer vor ein Gatter getrieben wurden. Nach Rücksprache erscheint der Eigentümer auf der Rückseite des Zauns, vor dem die Schafe standen. Er näherte sich den Tieren mit weiteren Personen unter Verwendung von Taschenlampen. Da er das Gattertor mangels fehlendem Schlüssel nicht schnell genug aufbekam, flüchteten die Tiere trotz Menschenkette erneut in Richtung B 256. Hierdurch musste die B256 beidseitig vollgesperrt werden und war ca. 1 Stunde nicht befahrbar. Es bildete sich ein erheblicher Rückstau. Schlussendlich verließen die Schafe die B256 in das angrenzende Waldstück. Die Tiere konnten zeitnah nicht mehr gefunden werden. Der Verantwortliche sucht derzeit noch nach den Tieren und will hiesiger Dienststelle Bescheid geben, ob er sie gefunden hat oder nicht.

Am nächsten Morgen gg. 09:15h, meldeten weitere Verkehrsteilnehmer die Schafe wieder im Bereich der B256/Bahnhofstraße. Hier wurde nochmals zusammen mit dem Halter die Örtlichkeit aufgesucht. Diese konnte aber bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gefunden werden.

Andernach, Koblenzer Straße, 21.08.22, 05:20h

In den frühen Morgenstunden kam es, auf dem Parkplatz der ortsansässigen Diskothek, zu einer Sachbeschädigung am Fahrzeug durch einschlagen der Heckscheibe. Die Geschädigte saß zusammen mit einem weiteren Zeugen in ihrem Fahrzeug, als sie bemerkte, dass hinter ihrem Fahrzeug eine männl. Person sehr aufgebracht war. Dieser schrie herum und war sichtlich wegen irgendwas verärgert. Plötzlich schlug dieser mit der Faust in die Heckscheibe, so dass diese zerbrach. Anschließend verließ der Verursacher die Örtlichkeit und ging in Richtung Werftstraße. Jedoch verletzte er sich beim Schlag in die Scheibe so sehr, dass er nicht unerheblich blutete. Somit musste die Polizei der Blutspur nur hinterhergehen und konnte schließlich den Beschuldigten in der Werftstraße stellen. Dort wurde er durch einen heranrufenden Rettungswagen notärztlich versorgt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wird dennoch gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell