Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch

Rhein-Neckar-Kreis: Heckscheibe eines PKW eingeschlagen - Zeugen gesucht

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 01.45 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter in der Massengasse die Heckscheibe eines Fahrzeuges eingeschlagen. Eine Zeugin beobachtete eine Personengruppe von ca. 5-10 Jugendlichen, welche sich zur Tatzeit unmittelbar in Tatortnähe aufhielten und Flaschen auf die Straße warfen. Eine Personenbeschreibung ist nicht bekannt. Ob ein Zusammenhang zwischen der Personengruppe und der eingeschlagenen Scheibe besteht, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Wiesloch sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 06222-57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell