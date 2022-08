POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - verlorener Auspuff auf der B49 - Zeugen gesucht

Weißenthurm (ots) - Am Montag, den 22.08.2022, ereignete sich gegen 12:15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B256, Höhe Weißenthurm, in Fahrtrichtung Neuwied. Ein LKW-Fahrer übersah aus derzeit unbekannten Gründen ein dort befindliches Stauende. In Folge dessen schob er fünf vor ihm befindliche Fahrzeuge ...

