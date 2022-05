Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Sporttasche gestohlen - Bundespolizei sucht Zeugen

Gießen (ots)

Ein 23-jähriger Mann aus Siegen wurde gestern Abend (9.5./23 Uhr) Opfer eines Diebstahls. Bislang Unbekannte entwendeten die Sporttasche des Mannes in der Hessischen Landesbahn (RE 99) auf der Fahrt von Frankfurt a.M. in Richtung Siegen. Bei Halt im Bahnhof Gießen wurde der junge Mann durch ein mehrfaches Klopfen an die Scheibe von einer ihm unbekannten Person abgelenkt. Nachdem die Person plötzlich verschwunden war, stellte der 23-Jährige das Fehlen seiner Sporttasche fest. In der Sporttasche waren neben diversen Kleidungsstücken auch Elektrokleingeräte. Der Wert des Stehlguts wurde durch den Geschädigten auf knapp 600 Euro geschätzt.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Hinweis der Bundespolizei:

Reisegepäck, insbesondere Wertsachen, sollte man niemals aus den Augen lassen. Langfinger nutzen jede Situation aus. Wer trotzdem Opfer von Taschendieben wird, sollte sich umgehend bei der Bundespolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle melden. Tipps, wie man sich vor Taschendieben schützen kann und Hinweise, was man als Diebstahlopfer beachten muss, sind unter www.bundespolizei.de zu finden.

