POL-F: 220406 - 0396 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Mobiltelefon geraubt

Frankfurt (ots)

(dr) Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch (06.04.2022) in der Taunusanlage einen 32-jährigen Mann ausgeraubt und dessen Mobiltelefon erbeutet. Der Geschädigte befand sich in Höhe der Hausnummer 4, als zwei junge Männer auf ihn zugingen und unvermittelt festhielten. Dabei gelang es diesen, dem 32-Jährigen dessen Mobiltelefon, ein schwarzes iPhone XS, gewaltsam abzunehmen. Der Beraubte rief in der Folge lautstark um Hilfe und hielt einen Nachtbus an, sodass die Räuber die Flucht ergriffen und zu Fuß über die Taunusanlage in Richtung Taunusstraße eilten. Die beiden jungen Männer sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß und von schlanker Statur gewesen sein. Weiter gab der Geschädigte an, dass diese ein arabisches Aussehen hatten und dunkle Kleidung trugen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den zwei unbekannten Tätern werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-51499 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

