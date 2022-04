Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220405 - 0393 Frankfurt-Niederrad: Personenkontrolle endet mit Widerstand und Festnahme

Frankfurt (ots)

(th) Am Montagnachmittag (04. April 2022) kontrollierte eine Streife des 10. Polizeireviers einen Mann am S-Bahnhof in Niederrad. Die Personenkontrolle endete mit einem Widerstand und der Festnahme des Mannes.

Anlass der Kontrolle war, dass der Mann zuvor mehrfach ein mitgeführtes Tierabwehrspray innerhalb des Bahnhofs vorgezeigt hatte. Als die Streife an den Mann herantrat, sprühte dieser mit dem Reizgas in Richtung der Beamten. Der 28jährige, welcher sich ohne Aufenthaltstitel in der Bundesrepublik aufhielt und zudem noch eine geringe Menge Amphetamin bei sich hatte, wurde daraufhin festgenommen.

Die Beamten erlitten durch das Reizgas Reizungen der Atemwege, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Der Mann wurde auf Grund seines aggressiven Verhaltens und verwirrten Zustands in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen.

