Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust- Vorfahrt missachtet

Rust (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Tullastraße zur Peter-Thumb-Straße entstand am Mittwochabend ein Sachschaden von circa 12.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 37-Jähriger zusammen mit vier weiteren Personen gegen 20 Uhr die Tullastraße und wollte nach links in die Peter-Thumb-Straße abbiegen. Hierbei missachtete der Peugeot-Fahrer offenbar die Vorfahrt eines entgegenkommenden Alfa Romeos. Der 34-Jährige befand sich alleine im Fahrzeug. Bei der Kollision wurde zum Glück niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. /ae

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell