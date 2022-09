BPOL-F: Täter wiedererkannt und festgenommen

Hanau (ots) - Am Montagmorgen meldeten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG der Bundespolizei eine eingeschlagene Fensterscheibe an einem Gebäude der Bahn in der Auheimer Straße am Hanauer Hauptbahnhof. Was zuerst nach einer Sachbeschädigung aussah, entpuppte sich nach einer Überprüfung als Einbruch. Unbekannte Täter hatten in der Nacht zum Montag die Fensterscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt zum Gebäude ...

mehr