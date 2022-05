Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg

Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall; Rettungshubschrauber im Einsatz; K4169 gesperrt; PM 2

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen kurz nach 16.00 Uhr kam es im Einmündungsbereich der beiden Kreisstraßen 4166 und 4169, kurz nach dem Ortsausgang von Malschenberg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden. Die 35-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Hyundai zunächst die K4166 von Malschenberg kommend in Richtung der B3. Im Einmündungsbereich zur K4169 wollte sich nach rechts abbiegen. Hierbei geriet sie in der Rechtskurve, vermutlich aufgrund mangelnder Fahrpraxis, mit ihrer gesamten Fahrzeugbreite auf die Gegenfahrbahn. Dies hatte zur Folge, dass sie mit einem aus Richtung Rauenberg kommenden, 52-jährigen Motorradfahrer, frontal zusammenstieß. Der 52-Jährige wurde zunächst auf die Motorhaube und das Dach aufgeladen und durch die Bremswirkung des Pkw in der Folge nach vorne abgeladen. Letztlich kam er neben der Fahrbahn in einem angrenzenden Grünstreifen zur Endlage. Glücklicherweise zog sich der Motorradfahrer hierbei nur Verletzungen leichterer Art zu. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die 35-jährige Pkw-Lenkerin wurde ebenfalls nur leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren kollisionsbedingt nicht mehr fahrbereit und mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Der Schaden am Pkw beträgt ca. 6.000 Euro. An der BMW R1100 GS entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die beiden Kreisstraßen waren von ca. 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg.

