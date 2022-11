Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Laumersheim (ots)

Im Tatzeitraum 02.11.2022 14:30 Uhr bis 04.11.2022 16:40 Uhr kam es im Ortsgebiet Laumersheim zu drei Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Hierbei wurden an einer Hausfassade in der Mühlstraße, an der Fassade der Schule in der Schulstraße, sowie an einer Grundstücksmauer in der Hauptstraße mit roter Farbe u.a. die Schriftzüge "Fuck Cops", "Hurensohn" und "ACAB" aufgesprüht. Bei der Tatausführung wurden 2 männliche und eine weibliche Jugendliche (ca. 16 - 20 Jahre) von einem Zeugen beobachtet. Das Mädchen habe eine enge, kurze Hose und einen hellen Kapuzenpullover mit breiten, senkrechten Streifen am Rücken getragen. Aufgrund der Farbe und der Schriftzüge ist davon auszugehen, dass es sich um dieselben Täter gehandelt hat. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 2000EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell