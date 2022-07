Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Pizzeria

Bocholt (ots)

Bargeld erbeuteten Einbrecher in der Nacht zum Montag, 18.07.22, aus einer Pizzeria an der Industriestraße. Der oder die Täter hatten sich dazu an einem Dachfenster zu schaffen gemacht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell