Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Lkw-Fahrer alkoholisiert

Unfallflucht wurde beobachtet

Legden (ots)

Ein Atemalkoholtestgerät zeigte am Montagmorgen (18.07.2022) bei einem Lkw-Fahrer einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 2,2 Promille schließen ließ. Polizisten waren einem Zeugenhinweis in Legden nachgegangen. Sie trafen den 39-Jährigen aus Belarus an der Straße Neue Mühle an. Eine Alkoholfahne umgab den Mann. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt. Auch eine Sicherheitsleistung war für den Alkoholisierten fällig. Zudem steht der Fahrer im Verdacht, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Dazu laufen die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Ahaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell