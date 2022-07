Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken -Seniorin bestohlen

Borken (ots)

Zunächst hatte in Borken ein Mann gefragt, ob eine Seniorin Geld wechseln könne. Als die Geschädigte ihre Geldbörse hervorholte, ging alles ganz schnell: Der Unbekannte steckte eine Karte in das Banknotenfach und zog diese wieder heraus - zusammen mit mehreren Geldscheinen. Der Dieb, bekleidet mit einem weißen Hemd und einer dunkelgrauen Hose, flüchtete in Richtung Markt. Zu dem Geschehen an der Sternstraße kam es am Samstag, 16.07.2022, gegen 10.00 Uhr. Die Frau beschrieb den Täter wie folgt: circa 35 bis 40 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Unter einem schwarzen Cap waren dunkle Haare zu sehen. Die Kripo Borken erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000. (db)

