POL-PDNW: Geplanter Shoppingausflug führt zu mehreren Anzeigen

Haßloch (ots) - Nur kurze Zeit stand der VW Multivan am Donnerstag (3. Nov) von 13:00-13:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Moltkestraße, als der Besitzer bei seiner Rückkehr einen Streifschaden an der linken Tür feststellte. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weg. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

mehr