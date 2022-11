Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrraddiebstahl - Eigentümer gesucht

Meckenheim (ots)

Drei bisher unbekannte Täter begaben sich am 04.11.2022 gegen 21:40 Uhr in einen unverschlossenen Hof eines Privatanwesens in der Eichengasse in 67149 Meckenheim und entwendeten dort insgesamt acht Fahrräder. Diese wurden von den unbekannten Tätern zunächst in einem angrenzenden Feldweg abgestellt. Der geschädigte Anwohner wurde auf die Täter aufmerksam und sprach diese an. Daraufhin ergriffen die drei Täter die Flucht. Durch das fluchtartige Verlassen des Tatortes hinterließen die Täter drei weitere Fahrräder, mit denen diese zuvor an den Tatort gekommen waren. Die Herkunft der drei hinterlassenen Fahrräder ist bisher unbekannt. Zeugen, welche Angaben zur Tat/Täter oder zu der Herkunft der drei hinterlassenen Fahrräder geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324 9330 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

