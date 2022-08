BPOL-HH: Hauptbahnhof - pöbelnd mit zwei Haftbefehlen ins Untersuchungsgefängnis

Hamburg (ots) - Am 03.08.2022 gegen 19.30 Uhr nahm eine Präsenzstreife der Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.55) am Hamburger Hauptbahnhof fest. "Der deutsche Staatsangehörige schrie zuvor grundlos Reisende an und geriet durch sein Fehlverhalten in das Visier der Bundespolizisten. Die anschließende Überprüfung der Personalien ergab eine ...

