Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dierbach - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Dierbach (ots)

In der Zeit vom 30.01.2022 bis 07.02.2022 versuchten bislang unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Kirchgasse einzudringen. Hierbei wurde ein Sachschaden in Höhe von 200.- Euro angerichtet. Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirchgasse festgestellt haben, werden gebeten sich unter 063433-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell