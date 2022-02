Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Völkersweiler - Glätteunfall mit 2 Verletzten

Völkersweiler - B 48 (ots)

Am heutigen Morgen (07.02.2022) gegen 07:45 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Pkw VW Lupo die Bundesstraße 48 von Waldrohrbach kommend in Richtung Annweiler. Die Fahrerin eines Pkw Audi Q 2 befuhr die B 48 in Gegenrichtung. Nach einer Kurve verlor die 19-jährige Lupo-Fahrerin auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren PKW, drehte sich und rutschte mit dem Fahrzeugheck auf die Fahrbahn der entgegenkommenden 68-Jährigen, welche nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Fahrerinnen verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. An beiden PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000.- Euro. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

