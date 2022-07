POL-PDNR: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der Rheinbrücke gesucht

Betzdorf (ots) - In der Nacht zum 05.07.2022 wurde ein Spielgeräteschuppen des Franziskus-Kindergartens in der Betzdorfer Innenstadt aufgebrochen und beschädigt. Stehlgut des bisher unbekannten Täters konnte nicht festgestellt werden. Hinweise und Beobachtungen an die Polizei Betzdorf. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg) PHK Frank Reifenrath Telefon: 02741-926146 ...

