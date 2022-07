Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Einbruch in den Schuppen eines Kindergartens

Betzdorf (ots)

In der Nacht zum 05.07.2022 wurde ein Spielgeräteschuppen des Franziskus-Kindergartens in der Betzdorfer Innenstadt aufgebrochen und beschädigt. Stehlgut des bisher unbekannten Täters konnte nicht festgestellt werden. Hinweise und Beobachtungen an die Polizei Betzdorf.

