Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person

Mudersbach (ots)

Am 06.07.2022, gegen 17:00 Uhr befuhren ein 45-jähriger, ein 19-jähriger und ein 28-jähriger Pkw-Fahrer, in dieser Reihenfolge die Kölner Straße im Ortsbereich Mudersbach-Niederschelderhütte. Im Verlauf der Strecke querte eine Fußgängerin im Bereich eines Fußgängerüberweges ordnungsgemäß die Fahrbahn. Während die ersten beiden Fahrzeuge anhalten konnten, gelang es dem 28-Jährigem nicht mehr seinen Pkw rechtzeitig zu stoppen; er fuhr auf die haltenden Fahrzeuge auf. Es entstand Sachschaden an allen drei Pkw; der 28-Jährige wurde dabei leichtverletzt.

