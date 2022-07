Kirchen (Sieg) (ots) - In der Nacht von Dienstag, den 05.07.2022 auf Mittwoch, den 06.07.2022 brachen bislang nicht bekannte Täter in das Molzbergbad "Auf dem Molzberg" in 57548 Kirchen, als auch in einen daneben befindlichen Gebäudekomplex ein, in denen mehrere Firmen ansässig sind. In beiden Fällen stiegen die Täter durch rückwärtige Fenster in die Gebäude ein und durchsuchten die Räumlichkeiten zielgerichtet ...

