Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Randalierer springt vor fahrende Fahrzeuge

Kirchen (ots)

Am 06.07.2022, gegen 15:50 Uhr meldeten sich mehrere Verkehrsteilnehmer auf der hiesigen Dienststelle und teilten mit, dass im Bereich Austraße in Kirchen eine männliche Person vor fahrende Fahrzeuge springe und Flaschen werfe. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten einen 31-jährigen Mann feststellen, der sich weiterhin aggressiv zeigte und nicht zu beruhigen war. Es folgte die Ingewahrsamnahme des Mannes, der dabei die Beamten fortwährend beleidigte und bespuckte. Der alkoholisierte und unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel stehende 31-Jährige wurde schließlich in die psychiatrische Abteilung des St.Antonius-Krankenhauses nach Wissen verbracht. Es folgte die Einleitung mehrerer Strafverfahren; Zeugen des Geschehens werden gebeten sich bei der PI Betzdorf zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell