Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen- Pkw verunfallt und landet im Wiesengelände

Kirchen (ots)

Am 05.07.2022, gegen 23:00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße 101 aus Herdorf kommend in Richtung Kirchen. Vor der Ortslage Offhausen, kam der junge Mann infolge nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich einer Kurve ins Schleudern. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Pkw KIA und kam im Verlauf des Schleudervorganges in einem Wiesengelände zum Stillstand. Der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer wurden leichtverletzt; am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden.

