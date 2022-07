POL-FR: Zell im Wiesental: Spendenkasse im Wildgehege aufgebrochen

Freiburg (ots) - Bereits am Samstag, 16.07.22, wurde vermutlich zwischen 13.50 Uhr und 14.00 Uhr ein geparktes Auto in der Runzstraße in Freiburg beschädigt. Eine 54-jährige Frau stellte ihren weißen Pkw der Marke KIA, Typ Ceed für eine kurze Zeit am Straßenrand entgegen der Fahrtrichtung ab und verließ das Auto. In der Zeit ihrer Abwesenheit streifte offenbar ...

