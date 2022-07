Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Oberau: Geparktes Auto gestreift und beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Samstag, 16.07.22, wurde vermutlich zwischen 13.50 Uhr und 14.00 Uhr ein geparktes Auto in der Runzstraße in Freiburg beschädigt. Eine 54-jährige Frau stellte ihren weißen Pkw der Marke KIA, Typ Ceed für eine kurze Zeit am Straßenrand entgegen der Fahrtrichtung ab und verließ das Auto.

In der Zeit ihrer Abwesenheit streifte offenbar ein unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren den geparkten Pkw an der rechten, hinteren Fahrzeugseite und verursachte damit einen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Unfallverursacher ging danach flüchtig.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761/882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell