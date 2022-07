POL-FR: Freiburg/Waldkirch: Großeinsatz nach Vegetationsbränden

Freiburg (ots) - Ein Zeuge fand am Sonntag, 18.07.2022, kurz vor 16.00 Uhr, einen 51-jährigen Pedelec-Fahrer, welche etwa 10 Meter unterhalb der Landstraße 135 in einer Wiese lag. Mit dem Verdacht eines Schädel-Hirntraumas wurde der 51-Jährige in die Uni-Klinik nach Freiburg geflogen. Nach Sachlage befuhr der 51-Jährige die Landstraße 135 von Kandern kommend in ...

mehr