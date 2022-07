Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Steinen: Pedelec-Fahrer schwer gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein Zeuge fand am Sonntag, 18.07.2022, kurz vor 16.00 Uhr, einen 51-jährigen Pedelec-Fahrer, welche etwa 10 Meter unterhalb der Landstraße 135 in einer Wiese lag. Mit dem Verdacht eines Schädel-Hirntraumas wurde der 51-Jährige in die Uni-Klinik nach Freiburg geflogen. Nach Sachlage befuhr der 51-Jährige die Landstraße 135 von Kandern kommend in Richtung Schlächtenhaus. Mehrere Hundert Meter nach dem Platzhof kam er aus hier nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte etwa 10 Meter eine leicht abfallende Böschung hinunter. Bei dem 51-Jährigen konnte wohl deutlich Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. In der Uni-Klinik wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt im Raum steht.

