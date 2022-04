POL-OS: Hasbergen: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall - Verursacher war leicht alkoholisiert

Osnabrück (ots) - In der Zeit von 06.00 Uhr und 15.30 Uhr am Freitag geriet ein Zigarettenautomat am Boelckeweg auf Höher der Hausnummer 3 ins Visier unbekannter Täter. Durch grobe Gewaltanwendung öffneten die Täter den Automaten und entnahmen Tabakwaren in unbekannter Menge. Die Polizei in Osnabrück bittet um Hinweise auf die Tat oder Täter unter 0541/327-3203 oder -2215 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

