POL-OS: Osnabrück/Sonnenhügel: Zigarettenautomat aufgebrochen

Bad Laer (ots) - Zwischen Mittwochabend (22.00 Uhr) und Freitagmorgen (08.30 Uhr) machten sich Unbekannte an dem Pfarrhaus in der Bahnhofstraße in Bad Laer zu schaffen. Durch Gewaltanwendung an einem Fenster gelangten die Täter in die Räumlichkeiten. Im Inneren wurden einige Schränke sowie eine Tür aufgebrochen. Die Eindringlinge entwendeten eine Bierkiste und flohen in unbekannte Richtung. Ein Zusammenhang mit ...

