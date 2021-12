Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Bundesstraße endet glimpflich

Mühlhausen (ots)

Glimpflich endete ein Verkehrsunfall am Donnerstagmittag, gegen 12 Uhr, auf der Bundesstraße 247, Richtung Höngeda, in Mühlhausen. Als ein Fahrzeug auf Höhe des Autohauses nach links abbiegen wollte und verkehrsbedingt hielt, stoppten auch weitere Autos. Ein Pkw setzte daraufhin zum Überholen der Kolonne an und touchierte ein entgegenkommendes Fahrzeug seitlich, einen weiteren Pkw frontal. Ein Auto in der Fahrzeugkolonne wurde gegen die Schutzplanke geschoben. Zwei Autofahrer kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus. Gegen 13.45 Uhr konnte die Bundesstraße wieder freigegeben werden. Feuerwehr und Rettungswagen waren im Einsatz. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

