Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Mehrere Brände

Freiburg (ots)

Am Montag beschäftigten gleich mehrere Brände die Rettungsdienste in und um Waldkirch. Zunächst informierten zahlreiche aufmerksame Mitbürger Feuerwehr, DRK und Polizei, weil aus dem Kandelwald, grob im Bereich Altersbach, eine Rauchsäule aufstieg. Vor Ort zeigte es sich dann, dass im Bereich eines dort abgestellten Traktors ein Feuer aufflammte, das zumindest das landwirtschaftliche Fahrzeug zerstörte. Etwa eine Stunde später meldeten Zeugen dann eine Rauchsäule, die sich mehrere Kilometer entfernt vom ersten Brandort, etwa im Bereich Langeckhütte, befindet. Dort brannte ein größeres Stück der Vegetation. Weitere zwei Stunden später geriet beim Waldkircher Krankenhaus, ebenfalls in Waldnähe, ein älterer VW-Bus beim Losfahren in Brand. Geistesgegenwärtig steuerte die Fahrerin den Wagen noch ein Stück vom Waldrand weg, um ein Übergreifen des Feuers auf den Wald zu erschweren, was gelang. Alle Fälle eint, dass die eingesetzten Feuerwehren und Rettungskräfte bei herausfordernden Ansprüchen und hohen Temperaturen die Brände schnell unter Kontrolle hatten und Schlimmeres verhindern konnten. Verletzt wurde nach Erkenntnisstand der Polizei niemand. Es gibt derzeit keinerlei Hinweise, die auf einen Zusammenhang zwischen den Bränden schließen lassen könnten. Gemeinsam ist allen jedoch auch die Erkenntnis, dass die hohe Waldbrandgefahrenstufe derzeit durchaus sehr ernst zu nehmen ist, da bereits kleine Ursachen zu großen Bränden führen können. Keinesfalls sollte in Waldnähe oder im Wald derzeit offenes Feuer (auch nicht nur eine Zigarette) entfacht werden. Stellenweise reichen auch bei der starken Sonneneinstrahlungenund ganz ungünstigen Voraussetzungen Lichtbündelungen durch Glas oder andere ähnliche Einflüsse. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

