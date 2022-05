Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Pkw, Zeugen gesucht

Ebertshausen (ots)

Am Freitag, dem 06.05.2022, in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr, wurde in Ebertshausen eine Scheibe der Beifahrerseite eines Pkw beschädigt. Der schwarze Pkw VW Passat war zur Tatzeit in der Waldstraße geparkt. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber dieses Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der PI Diez telefonisch (06432-6010) oder per E-Mail (pidiez@polizei.rlp.de) zu melden.

