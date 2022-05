Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Kölbingen (ots)

Am Freitagabend, den 06.05.2022, gegen 18.30 Uhr kam es in Kölbingen in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem PKW. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat die Fußgängerin, welche sich auf dem Gehweg befand, unvermittelt die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Hierbei wurde sie von einem PKW erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Die Fußgängerin wurde hierbei schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Zeugenhinwiese bitte an die Polizeiinspektion Westerburg unter der 02663/98050

