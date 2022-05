POL-PDMT: Diez - Hohe Beanstandungsquote bei Verkehrskontrollen

Dreikirchen (ots) - In der Ortslage Dreikirchen entwendeten unbekannte Täter in der Nacht vom 28.04.2022 auf den 29.04.2022 in der Schulstraße ein Kindermountainbike der Marke "Cube AIM" und einen Satz Winterkompletträder der Marke "Continental" aus einem Carport. Wer Hinweise zu Täter oder Tat geben könnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

