Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: NACHTRAG zu Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Kölbingen (ots)

Die bei einem Verkehrsunfall am 06.05.2022, gegen 18:30 Uhr auf der Hauptstraße in Kölbingen, schwer verletzte Fußgängerin ist am 07.05.2022 an den Folgen ihrer Verletzungen verstorben. Dies wurde so der zuständigen Polizeiinspektion Westerburg durch das behandelnde Krankenhaus mitgeteilt.

Weitere Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern derzeit an.

Zeugenhinwiese bitte an die zuständige Polizeiinspektion Westerburg unter der 02663/98050.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell