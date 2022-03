Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Fahrzeug geriet in Brand

Schüttorf (ots)

Am 22. März kam es um 14.14 Uhr in Schüttorf in der Straße Möllers Kamp zu einem Brand in einer Werkstatt. Im Rahmen einer Inspektion geriet ein Mercedes G500 in Brand. Die Werkstatthalle ist daraufhin vollständig ausgebrannt. Durch das Feuer sind neben dem G500 auch sieben weitere Fahrzeuge beschädigt worden. Der Bereich Alter Emsbürener Weg bis Niedersachsenstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Schüttorf, Bad Bentheim und Neuenhaus waren mit 14 Fahrzeugen und 75 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Die Höhe des Schadens steht bislang noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

