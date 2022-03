POL-EL: Haren - Verkehrsunfall (Korrektur der Unfallbeteiligten Fahrzeuge)

Lathen (ots) - Am 21. März in der Zeit von 08.30 Uhr bis 09.30 Uhr, wurde in Lathen in der Mozartstraße, aus einem im Rohbau befindlichen Einfamilienhaus eine Geldbörse, ein Handy sowie ein Makita-Akkubohrschrauber entwendet. Die zur Tatzeit dort tätigen Bauarbeiter hatten das Objekt kurzzeitig zur Materialbeschaffung verlassen. Sachdienliche Hinweise und Zeugenmeldungen bitte an die Polizei Lathen, Tel. 05933-924570. ...

