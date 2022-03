Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen nach Diebstahl von Baustelle gesucht

Lathen (ots)

Am 21. März in der Zeit von 08.30 Uhr bis 09.30 Uhr, wurde in Lathen in der Mozartstraße, aus einem im Rohbau befindlichen Einfamilienhaus eine Geldbörse, ein Handy sowie ein Makita-Akkubohrschrauber entwendet. Die zur Tatzeit dort tätigen Bauarbeiter hatten das Objekt kurzzeitig zur Materialbeschaffung verlassen. Sachdienliche Hinweise und Zeugenmeldungen bitte an die Polizei Lathen, Tel. 05933-924570.

