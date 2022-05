Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnungseinbruchdiebstahl - Täter wird durch Geschädigten gestört

Ransbach-Baumbach (ots)

In der Straße "Waldweg" betrat am Samstag, dem 07.05.2022, gegen 05:15 Uhr, ein bislang unbekannter Täter (Beschreibung: ca. 180 cm groß, vollständig schwarz gekleidet) nach Aufhebeln einer Zugangstüre das am Waldrand gelegene Anwesen des Geschädigten. Der während der Tatausführung schlafende Geschädigte wachte in Folge der Tathandlungen auf und erblickte den unbekannten Täter. Dieser ließ unmittelbar von der weiteren Tatausführung ab und flüchtete mit zuvor entwendetem Bargeld in unbekannte Richtung. Eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang / dem unbekannten Täter / etwaigen beteiligten Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unmittelbar telefonisch oder per Mail mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

