Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Entlaufene Landschildkröte - Polizei sucht Tierhalter

Freiburg (ots)

Am frühen Abend des 19.07.2022 wurde in der Boelckestraße in Freiburg-Wiehre eine herrenlose Landschildkröte gemeldet. Es wird davon ausgegangen, dass das Reptil in der näheren Umgebung entlaufen ist. Die Schildkröte wird über Nacht durch das Polizeirevier Freiburg-Süd aufgenommen und nach Rücksprache mit einem Tierarzt dort bis morgen fachgerecht versorgt. Sollte der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden können, wird die kleine Landschildkröte an das Tierheim in Lehen übergeben. Der Tierhalter oder Personen die Hinweise zum Tierhalter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freiburg-Süd unter der Telefonnummer 0761/882-4421 in Verbindung zu setzen, damit das Tier wieder in seine gewohnte Umgebung zurückgeführt werden kann.

RM

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell