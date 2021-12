Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Prävention in der Vorweihnachtszeit

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots)

Gerade in der Vorweihnachtszeit ist die Polizei verstärkt auf Streife unterwegs. Am Mittwoch wurden dabei insbesondere im Straßenverkehr etliche Verstöße festgestellt, aber auch mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

So fiel beispielsweise bei einer Personenkontrolle am Nachmittag in der Schneiderstraße ein junger Mann auf. Als die Beamten den 18-Jährigen überprüften, händigte er ihnen mehrere "Portionen" einer grünlichen Substanz aus, bei der es sich vermutlich um Marihuana handelt. Der junge Mann war mit der Sicherstellung und Vernichtung des Rauschgifts einverstanden; auf ihn kommt dennoch eine Strafanzeige zu.

Ähnliche Szene am späten Abend im Schlittweg. Gegen 22.40 Uhr wurde hier ein 44-jähriger Mann einer Kontrolle unterzogen. In seinen Sachen wurde Marihuana gefunden und sichergestellt. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

Auch ein 18-Jähriger geriet bei einer nächtlichen Kontrolle in der Altenwoogstraße ins Visier einer Polizeistreife. Die Plastiktütchen, die er bei sich hatte, waren zwar leer, dem Geruch nach zu urteilen, befand sich jedoch vorher Cannabis darin. Darüber hinaus wurde bei der Überprüfung seiner Personalien festgestellt, dass der junge Mann von der Staatsanwaltschaft Mainz zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist. Er gab an, nach Kaiserslautern gezogen zu sein, und sicherte zu, sich zeitnah umzumelden.

Im Straßenverkehr entdeckte eine Streife gegen 18 Uhr in Mehlbach einen Pkw, dessen Saisonkennzeichen abgelaufen waren - das heißt, das Fahrzeug war nicht (mehr) zugelassen, stand aber trotzdem im öffentlichen Verkehrsraum. Die Halterin wurde ausfindig gemacht. Sie muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen.

Auch in Enkenbach-Alsenborn wurde am späteren Abend ein Pkw im öffentlichen Verkehrsraum festgestellt, der keine Kennzeichen trug. Anhand der grünen Plakette an der Frontscheibe wurde die zuletzt eigetragene Halterin ermittelt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Während einer Fußstreife im Kernstadt-Bereich stellte ein Streifenteam in der Spittelstraße gegen 18.40 Uhr mehrere Fahrzeuge fest, die im Halteverbot abgestellt waren. Eines davon stand sogar verkehrsbehindernd auf der Fahrbahn. Der Halter wurde ausfindig gemacht und aufgefordert, seinen Pkw umgehend wegzufahren. Die Ordnungsbehörde wird über die festgestellten Verstöße informiert.

Darüber hinaus wurden bei Überprüfungen in den Orten der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg auch noch ein Lkw mit mangelhafter Ladungssicherung sowie ein Rotlicht-Verstoß an einer Ampel festgestellt. Die Fahrer müssen mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Im Stadtgebiet führten Polizeibeamte am späten Abend im Barbarossaring Verkehrskontrollen durch. Ein 23-jähriger Mann legte dabei Farbkopien unterschiedlicher Zulassungsbescheinigungen vor. Die Originale habe ihm sein Chef nicht mitgeben wollen, gab er an. Wegen des Anfangsverdachts einer Urkundenfälschung wurden weitere Ermittlungen eingeleitet. |cri

