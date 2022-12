Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Diebstahl aus Firmenbulli

Westerkappeln (ots)

Unbekannte Täter haben an der Langenbrücker Straße die Scheibe eines Firmenbullis eingeschlagen und aus dem Fahrzeug mehrere Arbeitswerkzeuge gestohlen. Der Bulli parkte in der Zeit von Mittwoch (07.12.22), 17.00 Uhr und Donnerstag (08.12.22), 06.45 Uhr auf einem Firmenhof in der Nähe der Einmündung Bergstraße. Der Wert der gestohlenen Werkzeuge liegt in vierstelliger Höhe. Die Polizei sucht Zeugen dieses Autoaufbruchs, die Wache in Ibbenbüren nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 5451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell