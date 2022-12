Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Nachbarin beobachtet Einbruch in Einfamilienhaus

Horstmar (ots)

An der Straße Kleine Stadtstiege hörte eine Zeugin am Donnerstagvormittag (08.12.2022) gegen 11.20 Uhr ein lautes Klirren. Die Frau sah dann am benachbarten Einfamilienhaus ein eingeschlagenes Fenster. Darüber gelangte ein Unbekannter ins Haus. Die Beobachtungen meldete die Zeugin daraufhin sofort der Polizei. In dieser Zeit flüchtete der Täter bereits zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 50 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er hatte grau-melierte, leicht lockige Haare und trug eine orangefarbene Daunenjacke sowie eine dunkle Hose. Ersten Erkenntnissen zufolge stahl der Unbekannte Gold- und Silberschmuck. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl und sucht weitere Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Die Wache in Ibbenbüren nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

