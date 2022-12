Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Diebstähle aus Autos und Transportern, unter anderem Reifen abmontiert und ein Airbag ausgebaut

Kreis Steinfurt (ots)

Im Kreis Steinfurt hat es in den vergangenen Tagen mehrere Diebstähle aus Autos gegeben. Die Polizei sucht Zeugen dieser Diebstähle.

Rheine:

An der Elter Straße entwendeten unbekannten Täter in der Nacht zu Donnerstag (08.12.22) aus einem Fahrzeug den Airbag am Lenkrad. Der graue BMW 320D parkte auf Höhe der Hausnummer 80. Der Geschädigte wurde in der Nacht gegen 03.10 Uhr durch ein lautes Geräusch wach und stellte fest, dass sich jemand an seinem Auto zu schaffen machte. Die unbekannte Person war männlich, von kräftiger Statur, und sie trug eine blaute Winterjacke. Der Mann flüchtete mit einem Damenrad.

Greven:

An der Johannisstraße, auf Höhe der Hausnummer 1, montierten Unbekannten alle vier Räder von einem Auto ab. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag (06.12.22), 22.15 Uhr und Mittwoch (07.12.22), 06.30 Uhr. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen schwarzen Ford Mondeo.

Ladbergen:

Am Feldweg 7 in der Bauerschaft Wester schlugen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 18.00 Uhr und Mittwoch, 07.15 Uhr die Seitenscheibe an der Schiebetür eines Kleintransporters ein. Von der Ladefläche des weißen Ford Transits stahlen sie Werkzeuge und Maschinen im Wert eines vierstelligen Eurobetrags. Ebenfalls in der Bauerschaft Wester an der Straße Zur Königsbrücke haben sich Unbekannte Zugang zu zwei weiteren Kleintransportern verschafft, die auf einem Parkplatz am Sportstadion parkten. Aus einem weißen Opel Vivaro, bei dem eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde, stahlen die Unbekannten Werkzeuge. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Aus einem VW Caddy wurde eine Werkzeugkiste entwendet. Wie die Täter in den Caddy gelangen ist unklar. Beide Taten ereigneten sich zwischen Dienstag, 16.00 Uhr, und Mittwoch 06.20 Uhr.

Westerkappeln:

An der Gerstkampstraße auf Höhe der Hausnummer 2 wurde in der Zeit zwischen Dienstag, 17.15 Uhr und Mittwoch, 06.45 Uhr die rechte Schiebetür eines Firmenfahrzeugs aufgebrochen. Von der Ladefläche stahlen Unbekannte mehrere Werkzeuge und Baustromkabel.

Die Polizei sucht jeweils Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Autoaufbrüchen und Diebstählen geben können. Diese nimmt für Rheine die Wache in Rheine entgegen unter Telefon 05971/938-4215, für Greven die Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455, für Ladbergen die Wache in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515 und für Westerkappeln die Wache in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell