Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Öffentlichkeitsfahndung nach einer 16-Jährigen

Ibbenbüren (ots)

Seit Donnerstag (01.12.) wird in Ibbenbüren ein 16-jähriges Mädchen vermisst. Die Polizei sucht nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach der Jugendlichen. Das Mädchen war in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Ibbenbüren und entfernte sich von dort während des Schulunterrichts vom Gelände. Nach derzeitigem Ermittlungsstand in Begleitung eines jungen Mannes. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten geben? Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315. Ein Foto der Jugendlichen und weitere Details finden sich im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/93411

