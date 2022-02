Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in dem Autobahndreieck Ahlhorn im Bereich der Gemeinde Emstek

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 16. Februar 2022, ereignete sich gegen 17:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück in dem Autobahndreieck Ahlhorn.

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta kam von der Autobahn 29 und fuhr im weiteren Verlauf auf die A1 auf. Dabei übersah er einen auf dem Hauptfahrstreifen befindlichen Sattelzug aus den Niederlanden, der von einem 53-jährigen Kraftfahrer gelenkt wurde. Es kam zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von etwa 11.000 Euro.

Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell